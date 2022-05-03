Президент РФ Путин может объявить Украине войну вместо “спецоперации” — CNN

Владимир Путин может официально объявить Украине войну вместо “спецоперации”. Это позволит объявить мобилизацию, чтобы пополнить ресурсы военных, которые нужны для продолжения попыток захватить восточную и южную Украину.

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9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине вместо "спецоперации". Это позволит начать всеобщую мобилизацию, чтобы пополнить ряды войск. В свою очередь это необходимо, чтобы продолжать попытки захвата восточной и южной Украины, поскольку сейчас армия РФ несет серьезные потери в живой силе. Об этом пишет издание CNN, ссылаясь на свои источники в Кремле.

Другой вариант развития событий, по мнению собеседника CNN, включает в себя аннексию Луганской и Донецкой области, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем.

Ранее, 2 мая, о том, что 9 мая Путин объявит всеобщую мобилизацию, сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Также глава ГУР подтвердил, что Россия поставила к 9 мая цель полностью захватить Донбасс.

Напомним, 25 апреля журналист Христо Грозев сообщил, что, по его данным, РФ планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие-то достижения россиянам.