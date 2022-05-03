Президент РФ Путін може оголосити Україні війну замість "спецоперації" — CNN

Володимир Путін може офіційно оголосити Україні війну замість "спецоперації". Це дозволить запустити мобілізацію, щоб поповнити військові ресурси, які потрібні для продовження спроб захопити східну та південну Україну.

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9 травня президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні замість "спецоперації". Це дозволить розпочати загальну мобілізацію, щоб поповнити лави військ. У свою чергу це необхідно, щоб продовжувати спроби захоплення східної та південної України, оскільки зараз армія РФ зазнає серйозних втрат у живій силі. Про це пише видання CNN, посилаючись на свої джерела в Кремлі.

Інший варіант розвитку подій, на думку співрозмовника CNN, включає анексію Луганської та Донецької області, початок атаки на Одесу на півдні або оголошення повного контролю над Маріуполем.

Раніше, 2 травня, про те, що 9 травня Путін оголосить загальну мобілізацію, повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них, і підраховувати, що вони можуть організувати за мобілізаційними планами. Також глава ГУР підтвердив, що Росія поставила до 9 травня мету повністю захопити Донбас.

Нагадаємо, 25 квітня журналіст Христо Грозєв повідомив, що, за його даними, РФ планує захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіянам.