Президент Шри-Ланки после захвата резиденции согласился уйти в отставку - спикер парламента

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявляет, что президент страны Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку в ближайшие дни. Об этом, как передает AP, он объявил по телевидению.

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По его словам, что он сообщил Раджапаксе, что лидеры парламентскмх политических сил встретились и решили попросить его покинуть свой пост, и президент на это согласился. Однако, добавил Абейвардена, Раджапакса останется до среды, чтобы обеспечить плавную передачу власти.

"Он попросил меня сообщить стране, что он уйдет в отставку в среду, 13-го числа, потому что есть необходимость передать власть мирным путем. Поэтому нет необходимости в дальнейших беспорядках в стране, и я призываю всех ради страны сохранять мир, чтобы обеспечить плавный переход", — сказал Абейвардена.

Ранее депутат от оппозиции и лидер партии "Мусульманский конгресс Шри-Ланки" Рауф Хаким заявил, что был достигнут консенсус в отношении того, чтобы спикер парламента стал временным президентом и работал над созданием временного правительства.

Объявление об отставке президента прозвучало через несколько часов после того, как толпы протестующих ворвались в укрепленную резиденцию Раджапаксы в столице страны Коломбо, требуя отставки его и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. В офисе последнего также сообщили, что протестующие ворвались в частную резиденцию премьера и подожгли ее.

При этом сам Викрамасингхе объявил о готовности уйти в отставку, но сказал, что не сделает этого, пока не будет сформировано новое правительство, что разозлило протестующих, которые требовали его немедленного ухода.

"Сегодня в стране топливный кризис, нехватка продовольствия, к нам приезжает глава Всемирной продовольственной программы, и у нас есть несколько вопросов для обсуждения с МВФ. Поэтому, если это правительство уйдет, должно быть другое правительство", — аргументировал Викрамасингхе.

Раджапакса назначил Викрамасингхе премьером 12 мая в надежде, что профессиональный политик, ранее уже неоднократно занимавший эту должность, воспользуется своей дипломатией и связями, чтобы реанимировать экономику Шри-Ланки, столкнувшейся с самым большим кризисом за время независимости страны, который и вызвал масштабные протесты.

До этого премьером Шри-Ланки с ноября 2019 года был старший брат нынешнего президента - Махинда Раджапакса, который сам ранее был президентом в течение двух сроков в 2005-2015 годах, а до того также занимал позицию премьера.

Отметим, что согласно конституции Шри-Ланки, полномочия президента прекращаются, в частности, если он напишет соответствующее заявление спикеру парламента. В течение месяца парламент должен избрать из своих депутатов нового президента на оставшийся срок полномочий прежнего, а до момента избрания функцию президента должен выполнять премьер, а в отсутствие на тот момент и премьера - спикер парламента.

Напомним также, что 9 июля украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Индии и Шри-Ланке по совместительству Игоря Полиху вместе с послами в ряде других стран, в том числе в Германии и Венгрии, в отношениях с которыми периодически происходят дипломатические скандалы.