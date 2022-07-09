Президент Шрі-Ланки після захоплення резиденції погодився піти у відставку – спікер парламенту

Спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда Япа Абейвардена заявляє, що президент країни Готабая Раджапакса погодився піти у відставку найближчими днями. Про це, як повідомляє AP, він оголосив по телебаченню.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, що він повідомив Раджапаксі, що лідери парламентських політичних сил зустрілися і вирішили попросити його залишити свою посаду, і президент на це погодився. Проте, додав Абейвардена, Раджапакса залишиться до середи, щоб забезпечити плавну передачу владі.

"Він попросив мене повідомити країні, що він піде у відставку в середу, 13-го числа, тому що є необхідність передати владу мирним шляхом. Тому немає необхідності в подальших заворушеннях у країні, і я закликаю всіх заради країни зберігати мир, щоб забезпечити плавний перехід", - сказав Абейвардена.

Раніше депутат від опозиції та лідер партії "Мусульманський конгрес Шрі-Ланки" Рауф Хакім заявив, що було досягнуто консенсусу щодо того, щоб спікер парламенту став тимчасовим президентом і працював над створенням тимчасового уряду.

Оголошення про відставку президента пролунало за кілька годин після того, як натовп протестувальників увірвався до укріпленої резиденції Раджапакси в столиці країни Коломбо, вимагаючи відставки його та прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе. В офісі останнього також повідомили, що протестувальники увірвалися й до приватної резиденції прем'єра та підпалили її.

При цьому сам Вікрамасінгхе оголосив про готовність піти у відставку, але сказав, що не зробить цього, доки не буде сформовано новий уряд, що розлютило протестувальників, які вимагали його негайного відходу.

"Сьогодні в країні паливна криза, нестача продовольства, до нас приїжджає глава Всесвітньої продовольчої програми, і у нас є кілька питань для обговорення з МВФ. Тому, якщо цей уряд піде, має бути інший уряд", - аргументував Вікрамасінгхе.

Раджапакса призначив Вікрамасінгхе прем'єром 12 травня, сподіваючись, що професійний політик, який раніше вже неодноразово обіймав цю посаду, скористається своєю дипломатією та зв'язками, щоб реанімувати економіку Шрі-Ланки, яка зіткнулася з найбільшою кризою за часів незалежності країни, яка й викликала масштабні протести.

До цього прем'єром Шрі-Ланки з листопада 2019 року був старший брат нинішнього президента - Махінда Раджапакса, який сам раніше був президентом протягом двох термінів у 2005-2015 роках, а до цього також займав позицію прем'єра.

Зазначимо, що згідно з конституцією Шрі-Ланки, повноваження президента припиняються, зокрема, якщо він напише відповідну заяву спікеру парламенту. Протягом місяця парламент повинен обрати зі своїх депутатів нового президента на залишок терміну повноважень колишнього, а до моменту обрання функцію президента повинен виконувати прем'єр, а за відсутності на той момент і прем'єра - спікер парламенту.

Нагадаємо також, що 9 липня український президент Володимир Зеленський звільнив посла в Індії та Шрі-Ланці за сумісництвом Ігоря Поліху разом із послами у низці інших країн, у тому числі в Німеччині та Угорщині, у відносинах з якими періодично відбуваються дипломатичні скандали.