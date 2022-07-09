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Президент Шрі-Ланки після захоплення резиденції погодився піти у відставку – спікер парламенту
Спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда Япа Абейвардена заявляє, що президент країни Готабая Раджапакса погодився піти у відставку найближчими днями. Про це, як повідомляє AP, він оголосив по телебаченню.
За його словами, що він повідомив Раджапаксі, що лідери парламентських політичних сил зустрілися і вирішили попросити його залишити свою посаду, і президент на це погодився. Проте, додав Абейвардена, Раджапакса залишиться до середи, щоб забезпечити плавну передачу владі.
"Він попросив мене повідомити країні, що він піде у відставку в середу, 13-го числа, тому що є необхідність передати владу мирним шляхом. Тому немає необхідності в подальших заворушеннях у країні, і я закликаю всіх заради країни зберігати мир, щоб забезпечити плавний перехід", - сказав Абейвардена.
Раніше депутат від опозиції та лідер партії "Мусульманський конгрес Шрі-Ланки" Рауф Хакім заявив, що було досягнуто консенсусу щодо того, щоб спікер парламенту став тимчасовим президентом і працював над створенням тимчасового уряду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Оголошення про відставку президента пролунало за кілька годин після того, як натовп протестувальників увірвався до укріпленої резиденції Раджапакси в столиці країни Коломбо, вимагаючи відставки його та прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе. В офісі останнього також повідомили, що протестувальники увірвалися й до приватної резиденції прем'єра та підпалили її.
При цьому сам Вікрамасінгхе оголосив про готовність піти у відставку, але сказав, що не зробить цього, доки не буде сформовано новий уряд, що розлютило протестувальників, які вимагали його негайного відходу.
"Сьогодні в країні паливна криза, нестача продовольства, до нас приїжджає глава Всесвітньої продовольчої програми, і у нас є кілька питань для обговорення з МВФ. Тому, якщо цей уряд піде, має бути інший уряд", - аргументував Вікрамасінгхе.
Раджапакса призначив Вікрамасінгхе прем'єром 12 травня, сподіваючись, що професійний політик, який раніше вже неодноразово обіймав цю посаду, скористається своєю дипломатією та зв'язками, щоб реанімувати економіку Шрі-Ланки, яка зіткнулася з найбільшою кризою за часів незалежності країни, яка й викликала масштабні протести.
До цього прем'єром Шрі-Ланки з листопада 2019 року був старший брат нинішнього президента - Махінда Раджапакса, який сам раніше був президентом протягом двох термінів у 2005-2015 роках, а до цього також займав позицію прем'єра.
Зазначимо, що згідно з конституцією Шрі-Ланки, повноваження президента припиняються, зокрема, якщо він напише відповідну заяву спікеру парламенту. Протягом місяця парламент повинен обрати зі своїх депутатів нового президента на залишок терміну повноважень колишнього, а до моменту обрання функцію президента повинен виконувати прем'єр, а за відсутності на той момент і прем'єра - спікер парламенту.
Нагадаємо також, що 9 липня український президент Володимир Зеленський звільнив посла в Індії та Шрі-Ланці за сумісництвом Ігоря Поліху разом із послами у низці інших країн, у тому числі в Німеччині та Угорщині, у відносинах з якими періодично відбуваються дипломатичні скандали.