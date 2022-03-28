Авіакомпанія SriLankan Airlines призупинила рейси до Москви

Національний авіаперевізник Шрі-Ланки заявив, що зупиняє польоти до Москви. Про це повідомила його прес-служба.

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Причиною названо "експлуатаційні обмеження, які не контролюються авіакомпанією".

У компанії зазначає, що були введені фінансові обмеження та обмеження зі страхування літаків, що прямують до Росії "через російсько-українську війну, що триває".

"SriLankan продовжить стежити за ситуацією в Росії і сподівається відновити свою діяльність, як тільки умови покращаться", - повідомили в компанії.

До цього SriLankan Airlines виконувала два щотижневі рейси між Коломбо та Москвою.

Раніше регулярні рейси до РФ призупинив авіаперевізник Vietnam Airlines. При цьому РФ та В'єтнам зберігають тісні зв'язки ще з радянської доби. А В'єтнам досі не засудив вторгнення Росії до України.

У той же час Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.