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Авіакомпанія SriLankan Airlines призупинила рейси до Москви
Національний авіаперевізник Шрі-Ланки заявив, що зупиняє польоти до Москви. Про це повідомила його прес-служба.
Причиною названо "експлуатаційні обмеження, які не контролюються авіакомпанією".
У компанії зазначає, що були введені фінансові обмеження та обмеження зі страхування літаків, що прямують до Росії "через російсько-українську війну, що триває".
До цього SriLankan Airlines виконувала два щотижневі рейси між Коломбо та Москвою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше регулярні рейси до РФ призупинив авіаперевізник Vietnam Airlines. При цьому РФ та В'єтнам зберігають тісні зв'язки ще з радянської доби. А В'єтнам досі не засудив вторгнення Росії до України.
У той же час Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.