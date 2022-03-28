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Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву
Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки заявил, что приостанавливает полеты в Москву. Об этом сообщила его пресс-служба.
Причиной названы "эксплуатационные ограничения, которые не контролируются авиакомпанией".
В компании отмечает, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, следующих в Россию "из-за продолжающейся российско-украинской войны".
До этого SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее регулярные рейсы в РФ приостановил авиаперевозчик Vietnam Airlines. При этом РФ и Вьетнам сохраняют тесные связи еще с советской эпохи. А Вьетнам до сих пор не осудил вторжение России в Украину.
В то же время Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.