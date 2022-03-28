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Транспорт
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Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

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Самолет SriLankan Airlines. Фото: Википедия

Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки заявил, что приостанавливает полеты в Москву. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Причиной названы "эксплуатационные ограничения, которые не контролируются авиакомпанией".

В компании отмечает, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, следующих в Россию "из-за продолжающейся российско-украинской войны".

"SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся", — сообщили в компании.

До этого SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.

Ранее регулярные рейсы в РФ приостановил авиаперевозчик Vietnam Airlines. При этом РФ и Вьетнам сохраняют тесные связи еще с советской эпохи. А Вьетнам до сих пор не осудил вторжение России в Украину.

В то же время Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции. 

Автор:
Сергей Горелов