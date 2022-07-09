- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Шрі-Ланці протестувальники штурмували резидеденцію президента
У Шрі-Ланки протестувальники штурмували резиденцію президента країни. Про це повідомляє ВВС.
Згідно з повідомленням, тисячі протестувальників штурмували резиденцію президента Шрі-Ланки Готабая Раджапакса у Коломбо.
Тисячі демонстрантів прибули до столиці з усієї країни після кількох місяців протестів проти неефективного управління на тлі економічної кризи.
Поліція стріляла у повітря і застосувала сльозогінний газ, але не змогла завадити частині протестувальників увійти до президентського палацу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Шрі-Ланкійські чиновники повідомили агентству AFP, про те, що президента перевели в безпечне місце і він, як і раніше, виконує свої обов'язки.
Водночас, згідно з повідомленням The New York Times, Раджапакса, чия родина домінувала в Шрі-Ланкійській політиці, останні десятиліття зіткнувся з тиском з боку політичного керівництва країни. Політичні лідери закликали президента піти у відставку.
"У Шрі-Ланки закінчилися валютні резерви для імпорту предметів першої необхідності, таких як паливо та ліки, і Організація Об'єднаних Націй попередила, що понад чверть 21-мільйонного населення Шрі-Ланки ризикують зіткнутися з нестачею продовольства", - пише видання.
Протести тривають уже кілька місяців, але демонстрація 9 липня виявилася однією з наймасштабніших, незважаючи на те, що влада ввела нічну комендантську годину і зупинила рух поїздів, намагаючись перешкодити людям дістатися столиці.
Нагадаємо, Шрі-Ланка у квітні зіткнулася з загрозою дефолту і призупинила виплати за деякими зовнішніми боргами, що є екстраординарним кроком, зробленим для збереження основних продуктів харчування і палива, що виснажуються для імпорту.
Шрі-Ланка переживає серйозну економічну кризу, яка посилюється значним зниженням доходів від туристичної галузі. На цьому тлі влада Шрі-Ланки хоче протягом кількох років оплатити Ірану поставлену нафту чаєм.