В Шри-Ланке протестующие штурмовали резидеденцию президента

В Шри-Ланки протестующие штурмовали резиденцию президента страны. Об этом сообщает BBC.

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Согласно сообщению, тысячи протестующих штурмовали резиденцию президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса в Коломбо.

Тысячи демонстрантов прибыли в столицу со всей страны после нескольких месяцев протестов против неэффективного управления на фоне экономического кризиса.

Полиция стреляла в воздух и применила слезоточивый газ, но не смогла помешать части протестующих войти в президентский дворец.

Шри-Ланкийские чиновники сообщили агентству AFP, о том, что президента перевели в безопасное место и он по прежнему выполняет свои обязанности.

В то же время согласно сообщению The New York Times, Раджапакса, чья семья доминировала в Шри-Ланкийской политике последние десятилетия столкнулся с давлением со стороны политического руководства страны. Политические лидеры призвали президента уйти в отставку.

"У Шри-Ланки закончились валютные резервы для импорта предметов первой необходимости, таких как топливо и лекарства, и Организация Объединенных Наций предупредила, что более четверти 21-миллионного населения Шри-Ланки рискуют столкнуться с нехваткой продовольствия", — пишет издание.

Протесты продолжаются уже несколько месяцев, но демонстрация 9 июля оказалась одной из самых масштабных, несмотря на то, что власти ввели ночной комендантский час и остановили движение поездов, пытаясь помешать людям добраться до столицы.

Напомним, Шри-Ланка в апреле столкнулась с угрозой дефолта и приостановила выплаты по некоторым внешним долгам, что является экстраординарным шагом, предпринятым для сохранения истощающихся для импорта основных продуктов питания и топлива.

Шри-Ланка переживает серьезный экономический кризис, который усугубляется значительным снижением доходов от туристической отрасли. На этом фоне власти Шри-Ланки хотят в течение нескольких лет оплатить Ирану поставленную нефть чаем.