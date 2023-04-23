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Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку - Генштаб ВСУ
Основные усилия Россия сосредотачивает на наступлении на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях - отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 апреля.
Россия за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На северском и слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов.
На купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись 6 населенных пунктов в Харьковской области.
На лиманском направлении противник наступательных действий не производил.
На бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия.
На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново Донецкой области, успеха не имел.
На марьинском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Марьинки.
На шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов в Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных - "Орлан-10" и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.
Напомним, российские оккупанты днем 22 апреля обстреляли один из парков Херсона, в результате чего один человек пострадал.