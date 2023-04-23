Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку - Генштаб ВСУ

Основные усилия Россия сосредотачивает на наступлении на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях - отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 апреля.

Россия за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На северском и слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов.

На купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись 6 населенных пунктов в Харьковской области.

На лиманском направлении противник наступательных действий не производил.

На бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново Донецкой области, успеха не имел.

На марьинском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Марьинки.

На шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов в Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных - "Орлан-10" и Zala, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

Напомним, российские оккупанты днем 22 апреля обстреляли один из парков Херсона, в результате чего один человек пострадал.