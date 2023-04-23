Продовжуються запеклі бої за Бахмут та Мар’їнку – Генштаб ЗСУ

Основні зусилля Росія зосереджує на наступі на бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 23 квітня.

Росія протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів.

На куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали 6населених пунктів в Харківській області.

На лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав.

На мар’їнському напрямку протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районі Мар’їнки.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв 5 населених пунктів на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - “Орлан-10” та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 22 квітня обстріляли один із парків Херсона, внаслідок чого одна людина постраждала.