Пропагандистка Монтян попала под суд за поддержку России

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении Татьяны Монтян за оправдание агрессии РФ.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Установлено, что Монтян с марта 2022 года на пропагандистских каналах публично высказывается относительно общественно-политической ситуации в Украине, она оправдывала военную агрессию Российской Федерации, публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ ее территории и государственной границы.

По данным следствия, злоумышленница уехала в РФ еще в 2021 году.

Ей инкриминированы преступления по ч. 3 ст.109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационную деятельность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Напомним, в феврале СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу на Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.