Пропагандистка Монтян потрапила під суд за підтримку Росії

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно Тетяни Монтян за виправдовування агресії РФ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Встановлено, що Монтян з березня 2022 року на пропагандистських каналах публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, вона виправдовувала військову агресію Російської Федерації, публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж її території та державного кордону.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до РФ ще 2021 року.

Їй інкриміновано злочини за ч. 3 ст.109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Карного кодексу - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційну діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасникв.

Нагадаємо, в лютому СБУ зібрала вичерпну доказову базу на Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.