Ракетный удар по Киеву: на месте взрыва задержали двух человек

В Киеве на месте попадания вражеских ракет в Шевченковском районе Киева в четверг задержали двух человек, которые фотографировали разрушения и пересылали снимки россиянам. Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы", — сказал он.

Енин добавил, при осмотре выяснилось, что задержанные подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера. Он отметил также наличие "специфических групп в Telegram" и "специфическое содержание телефонной книги".

Теперь сотрудники киберполиции проанализируют содержание смартфонов задержанных на предмет удаленных материалов "с тем, чтобы дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".

Напомним, вечером четверга. 28 апреля, Россия нанесла ракетные удары по Киев и Фастову.

Ракетный удар россиян по столице Украины привел к тому, что, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.