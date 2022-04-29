Ракетний удар по Києву: на місці вибуху затримали двох людей

У Києві на місці влучення ворожих ракет у Шевченківському районі Києва у четвер, 29 квітня, затримали двох людей, які фотографували руйнування та пересилали знімки росіянам. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Буквально вчора після вибухів, що сталися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні телефони", - сказав він.

Єнін додав, що під час огляду з'ясувалося, що затримані підписані на численні ресурси сепаратистського чи проросійського характеру. Він відзначив також наявність "специфічних груп у Telegram" та "специфічний зміст телефонної книги".

Наразі співробітники кіберполіції проаналізують утримання смартфонів затриманих на предмет віддалених матеріалів "з тим, щоб подальше кримінальне переслідування цих осіб ґрунтувалося на конкретних доказах колабораціоністської діяльності".

Нагадаємо, увечері четверга. 28 квітня, Росія завдала ракетних ударів по Києву та Фастову.

Ракетний удар росіян по столиці України призвів до того, що за попередніми даними, постраждали 10 людей. Загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.