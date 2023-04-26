Разведка Британии назвала, что стало ключевым событием за последнюю неделю в битве за Бахмут

В западных районах города Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые ближние бои. Ключевым событием за последнюю неделю стали бои на окраинах города.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Ключевым событием за последнюю неделю стали бои в окраинах города, особенно возле села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом поставки 0506", - говорится в сообщении.

По данным разведки, другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложнены из-за грязи на грунтовых дорогах.

"Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута стала одним из элементов гораздо более глубокой оборонной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе", - отметили аналитики.

Напомним, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, продолжаются тяжелые бои. Украинские военные ведут в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют.