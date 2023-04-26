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Політика
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Розвідка Британії назвала, що стало ключовою подією за останній тиждень у битві за Бахмут

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

У західних районах міста Бахмут на Донеччині тривають тяжкі ближні бої. Ключовою подією за останній тиждень стали бої на на околицях міста.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах.

"Оскільки місто зазнає атак вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, тривають важкі бої. Українські військові ведуть у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.

Автор:
Ніна Комащенко