Сирський про ситуацію у Бахмуті: ситуація напружена, але наші бійці контратакують

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, тривають важкі бої. Українські військові ведуть у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.

Про це заявив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

Сирський 24 квітня працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Рішення з організації оборони приймаються на місці.

"Після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи", - зазначив він.

За його словами, у декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач.

"Ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", - повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російське вторгнення, підкресливши, що наразі українські захисники готуються до контратаки.