Сырский о ситуации в Бахмуте: ситуация напряженная, но наши бойцы контратакуют

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, продолжаются тяжелые бои. Украинские военные ведут в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют.

Об этом заявил командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, пишет Military Media Center.

Сырский 24 апреля работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Решения по организации обороны принимаются на месте.

"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения", - отметил он.

По его словам, в нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу.

"Враг не оставляет цель оцепить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы ведут в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это позволяет нам в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", - сообщил Александр Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в способности ВСУ отразить российское вторжение, подчеркнув, что в настоящее время украинские защитники готовятся к контратаке.