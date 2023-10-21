Разведка Британии оценила угрозу патрулирования самолетов РФ с "Кинджалами" над Черным морем

Российский диктатор Владимир Путин 18 октября заявил, что самолеты РФ с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем, чем хотел продемонстрировать так военную силу РФ.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что заявление Путина отвечает типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессором", а агрессию РФ - "необходимой для защиты государства".

Как отмечают в разведке, Путин отдельно подчеркнул наличие в МиГ-31 ракет "Кинжал", чтобы показать, что РФ и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну в Украине.

По данным разведки Британии, ракеты "Кинжал" находятся на стадии оперативного тестирования, а результаты их использования в Украине до сих пор были плохими.

"На бумаге ракеты остаются очень мощными, способными достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует их для реализации этого потенциала", - подчеркнули в разведке.

Ранее британская разведка рассказала о последствиях украинской атаки ракетами ATACMS по военным аэродромам россиян в оккупированных Бердянске и Луганске. Оккупанты потеряли девять вертолетов в Бердянске и пять в Луганске.