Британська розвідка розповіла про наслідки української атаки ракетами ATACMS

17 жовтня 2023 року Україна вперше використала армійські тактичні ракети великої дальності ATACMS і завдала ударів по військових аеродромах росіян в окупованих Бердянську та Луганську. За попередньою інформацією, йдеться про дев’ять знищених російських військових вертольотів у Бердянську та п’ять у Луганську.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що протягом останнього часу російська авіаційна підтримка була вкрай поганою, а після удару по авіабазам російські оборонні лінії стали ще більше залежати від ротаційної підтримки перед лицем українського наступу.

Повідомляється, що Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база росіян на півдні України. Вона відповідала за матеріально-технічне забезпечення, наступальну та оборонну спроможність, тому нещодавній ракетний удар може вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

"Враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

В розвідці додають, що втрата літаків створить додатковий тиск на російських пілотів, які майже напевно страждають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням через непередбачену затяжну кампанію.

Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.

Нагадаємо, раніше The New York Times писав, що під час атак у вівторок Україна використала довгоочікувані ракети в операції під кодовою назвою Dragonfly, завдавши удару по авіабазі в Азовському морі та у східній Луганській області, яка має вирішальне значення для її боротьби на східному фронті.

Президент України Володимир Зеленський також заявив у своєму зверненні 17 жовтня, що ATACMS «зарекомендували себе», але не назвав, де саме їх застосували. Натомість численні російські джерела стверджували, що українські сили використовували ATACMS під час удару по Бердянську. Крім того, різні російські джерела поширили зображення касетних суббоєприпасів ATACMS M74, знайдених на місці удару в Бердянську.