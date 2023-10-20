Британская разведка рассказала о последствиях украинской атаки ракетами ATACMS

17 октября 2023 Украина впервые использовала армейские тактические ракеты большой дальности ATACMS и нанесла удары по военным аэродромам россиян в оккупированных Бердянске и Луганске. По предварительной информации, речь идет о девяти уничтоженных российских военных вертолетах в Бердянске и пяти в Луганске.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что в последнее время российская авиационная поддержка была крайне плохой, а после удара по авиабазам российские оборонные линии стали еще больше зависеть от ротационной поддержки перед лицом украинского наступления.

Сообщается, что Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы россиян на юге Украины. Она отвечала за материально-техническое обеспечение, наступательную и оборонительную способность, поэтому недавний ракетный удар может повлиять на способность России как защищать, так и вести дальнейшую наступательную деятельность в этом направлении.

"Учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю каких-либо летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что потеря самолетов создаст дополнительное давление на российских пилотов, почти наверняка страдающих от боевого истощения и проблем с обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании.

Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи.

Напомним, ранее The New York Times писал, что во время атак во вторник Украина использовала долгожданные ракеты в операции под кодовым названием Dragonfly, нанеся удар по авиабазам и в Азовском море и в восточной Луганской области, которая имеет решающее значение для ее борьбы на восточном фронте. .

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в своем обращении 17 октября, что ATACMS "зарекомендовали себя", но не назвал, где именно их применили. В то же время многочисленные российские источники утверждали, что украинские силы использовали ATACMS при ударе по Бердянску. Кроме того, разные российские источники распространили изображение кассетных суббоеприпасов ATACMS M74, найденных на месте удара в Бердянске.