В Пентагоне рассказали об ограничениях использования ракет ATACMS для Украины

Министерство обороны США отказывается называть количество ракет ATACMS, переданных Украине, и отмечает, что оружие должно использоваться исключительно в пределах Украины.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Я не могу вдаваться в детали относительно количества ATACMS, которые мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины. Чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию ",- отметил Райдер.

По словам представителя Пентагона, США продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наше государство всем необходимым для защиты от российских террористов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинские власти и ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и как применять оружие, переданное Киеву западными союзниками.

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше защищать свою страну, как лучше вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрение. Здесь наше влияние на ситуацию может быть только консультационным", - подчеркивал Блинкен.

По его словам, США не собираются "поощрять" нанесение ударов Вооруженных сил Украины по территории России и не поддерживают подобные атаки.

ATACMS проявили себя на поле бои

17 октября Украина впервые применила предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS, чтобы нанести удар по российским целям на оккупированной территории Украины.

The Wall Street Journal и другие западные СМИ подтвердили, что США "секретно" предоставили Украине ATACMS и сообщили, что украинские силы уже использовали ATACMS для ударов по контролируемым Россией аэродромам в оккупированном Бердянске Запорожской области и Луганске.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в своем обращении 17 октября, что ATACMS "зарекомендовали себя", но не назвал, где именно их применили. В то же время многочисленные российские источники утверждали, что украинские силы использовали ATACMS при ударе по Бердянску. Кроме того, разные российские источники распространили изображение кассетных суббоеприпасов ATACMS M74, найденных на месте удара в Бердянске.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя. Новое оружие в руках ВСУ представляет опасность для российской авиации и складов с боеприпасами в российском тылу.

Как сообщило издание The New York Times, США предоставили всего около 20 ракет. Их доставка была осуществлена в тайне, чтобы исключить возможность российской атаки.