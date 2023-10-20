У Пентагоні розповіли про обмеження щодо використання ракет ATACMS для України

Міністерство оборони США відмовляється називати кількість ракет ATACMS, які передані Україн, і зауважує, що зброя має використовуватися виключно в межах України.

Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в межах суверенної України. Щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію",- зазначив Райдер.

За словами представника Пентагону, США продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоб забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від російських терористів.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що українська влада та ЗСУ мають право самостійно вирішувати, де і як застосовувати зброю, яку передають Києву західні союзники.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхній розсуд. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - підкреслював Блінкен.

За його словами, США не збираються "заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки.

ATACMS проявили себе на полі бої

17 жовтня Україна вперше застосувала надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб завдати удару по російських цілях на окупованій території України.

The Wall Street Journal та інші західні ЗМІ підтвердили, що США "таємно" надали Україні ATACMS і повідомили, що українські сили вже використовували ATACMS для ударів по контрольованих Росією аеродромах в окупованому Бердянську Запорізької області та місті Луганськ.

Президент України Володимир Зеленський також заявив у своєму зверненні 17 жовтня, що ATACMS «зарекомендували себе», але не назвав, де саме їх застосували. Натомість численні російські джерела стверджували, що українські сили використовували ATACMS під час удару по Бердянську. Крім того, різні російські джерела поширили зображення касетних суббоєприпасів ATACMS M74, знайдених на місці удару в Бердянську.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наявність у України далекобійних американських ракет ATACMS може значно вплинути на ситуацію на полі бою. Нова зброя в руках ЗСУ становить небезпеку для російської авіації і складів з боєприпасами у російському тилу.

Як повідомило видання The New York Times, США надали лише близько 20 ракет. Їх доставка була здійснена в таємниці, щоб виключити можливість російської атаки.