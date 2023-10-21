Розвідка Британії оцінила загрозу від патрулювання літаків РФ з "Кинджалами" над Чорним морем

Російський диктатор Володимир Путін 18 жовтня заявив, що літаки РФ з ракетами "Кинджал" патрулюватимуть простір над Чорним морем, чим хотів продемонструвати військову силу РФ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що заява Путіна відповідає типовій російській риториці, спрямованої на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресором", а агресію РФ - "необхідною для захисту держави".

Як зауважують у розвідці, Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 ракет "Кинджал", щоб показати, що РФ й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну в Україні.

За даними розвідки Британії, ракети "Кинджал" перебувають на стадії оперативного тестування, а результати їх використання в Україні дотепер були погані.

"На папері ракети залишаються дуже потужними, здатними досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує їх для реалізації цього потенціалу", - підкреслили у розвідці.

Раніше британська розвідка розповіла про наслідки української атаки ракетами ATACMS по військових аеродромах росіян в окупованих Бердянську та Луганську.Окупанти втратили дев’ять вертольотів у Бердянську та п’ять у Луганську.