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Разведка США помогает Украине ликвидировать российских генералов — NY Times
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине свои разведданные, которые ВСУ использовали, чтобы вычислить местонахождения многих российских генералов и впоследствии их ликвидировать.
Об этом сообщило New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Известно, что Вашингтон предоставил украинским силам подробную информацию об ожидаемых перемещениях российских войск, а также о местонахождении и другие сведения о российском мобильном военном штабе.
Командование ВСУ объединило эту информацию с украинской разведкой для нанесения точных ударов. В результате слаженной работы ВСУ ликвидировало многих российских офицеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным New York Times, ВСУ ликвидировали около 12 российских генералов на поле боя.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб ВСУ регулярно сообщает об успешной ликвидации высшего командования российской армии. В частности, в Украине убит командующий 29-й армией Восточного военного округа Российской Федерации генерал-майор Андрей Колесников.
Ранее в районе Гостомеля подразделения ВСУ ликвидировали генерал-майора Магомеда Тушаева. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни.