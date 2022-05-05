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Розвідка США допомагає Україні ліквідовувати російських генералів - NY Times

Розвідка США допомагає Україні ліквідовувати російських генералів - NY Times
ЗСУ вже ліквідували близько 12 російських генералів. Фото: Генштаб

Сполучені Штати Америки надали Україні свої розвіддані, які ЗСУ використовували, щоб виявити місце знаходження багатьох російських генералів і згодом їх ліквідувати.

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Про це повідомило New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Відомо, що Вашингтон надав українським силам детальну інформацію про очікувані переміщення російських військ, а також місцезнаходження та інші відомості про російський мобільний військовий штаб.

Командування ЗСУ об'єднало цю інформацію з українською розвідкою для завдання точних ударів. Внаслідок злагодженої роботи ЗСУ ліквідувало багатьох російських офіцерів.

За даними New York Times, ЗСУ ліквідували близько 12 російських генералів на полі бою.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє про успішну ліквідацію вищого командування російської армії. Зокрема, в Україні вбито командувача 29-ї армії Східного військового округу Російської Федерації генерал-майора Андрія Колесникова.

Раніше в районі Гостомелю підрозділи ЗСУ ліквідували генерал-майора Магомеда Тушаєва. Він був офіцером ОМОН та командиром 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні.

Автор:
Віта Молодан