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Резников озвучил три запланированных этапа войны
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три необходимых этапа войны для ВСУ. По его словам, необходимо остановить наступление РФ, вернуть противника на позиции до 24 февраля, а после - деоккупировать территорию Украины полностью, включая Крым и Донбасс.
Об этом Алексей Резников написал в Facebook
По его словам, первоочередной задачей ВСУ является остановка российских оккупантов, поскольку армия страны-агрессора РФ уничтожает все на территориях Украины, которые им удается временно захватить.
Чтобы остановить действия российских преступников в Украине, военным требуется быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как подчеркнул Резников, после этого задачей будет оперативный выход на линии разграничения и границы по состоянию на 24 февраля.
"Нам не нужно чужого. Мы защищаем свою: жизнь наших людей, наши земли. Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", - подчеркнул министр обороны.
По словам Резникова, весь мир поддерживает Украину в этом. Неоднократно лидеры стран отмечали, что Россия должна покинуть нашу территорию, вывести свои войска, а Украина — вернуть все свои территории в международно признанных границах.
"Российские войска должны покинуть территорию Украины. И Крым, и Донетчину с Луганщиной. Об этом говорится в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Дальнейшая реинтеграция — один из ключевых и хрупких вопросов. Собственно, люди уже высказали свою позицию во всех городах, в том числе временно оккупированных, отправляя оккупантов за российским кораблем на понятном террористам языке", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая незаконно оккупированный Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.
"Тогда любой агрессор увидит, что пытаться достигать своих целей силой за счет других – это ошибка… Уже работаем над практическим воплощением достигнутых договоренностей. Ведь наши воины нуждаются в поддержке", — отметил Резников.
Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что оружие от стран НАТО, в том числе от США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории — Крым и Донбасс.