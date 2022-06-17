Рєзніков озвучив три заплановані етапи війни

Міністр оборони України Олексій Рєзніков назвав три необхідні етапи війни для ЗСУ. За його словами, необхідно зупинити наступ РФ, повернути супротивника на позиції до 24 лютого, а після – деокупувати територію України повністю, включаючи Крим та Донбас.

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Про це Олексій Резніков написав у Facebook

За його словами, першочерговим завданням ЗСУ є зупинка російських окупантів, оскільки армія країни-агресора РФ знищує все на теріторіях України, які їм вдається тимчасово захопити.

Щоб зупинити дії російських злочинців в Україні, військовим потрібне швидке посилення за рахунок постачання артилерії, танків та бронетехніки, засобів ППО тощо.

Як наголосив Резніков, після цього завданням буде оперативний вихід на лінії розмежування та кордону станом на 24 лютого.

"Нам не потрібно чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Наша глобальна мета – деокупація та реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах. Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від убивць, мародерів та ґвалтівників", - наголосив міністр оборони.

За словами Резнікова, весь світ підтримує Україну у цьому. Неодноразово лідери країн зазначали, що Росія має залишити нашу територію, вивести свої війська, а Україна повернути всі свої території в міжнародно визнаних кордонах.

"Російські війська мають покинути територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. Про це йдеться у численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Подальша реінтеграція — одне з ключових та крихких питань. Власне, люди вже висловили свою позицію у всіх містах, у тому числі тимчасово окупованих, відправляючи окупантів за російським кораблем зрозумілою терористам мовою", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включаючи незаконно окупований Крим, є пріоритетом європейської безпеки та має стати частиною стратегії вільного світу.

"Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших – це помилка… Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території — Крим та Донбас.