РФ потеряла 50 тысяч военных погибшими и ранеными

По оценкам британских военных, Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что дает больше уверенности украинским вооруженным силам, что они победят в этой войне.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает The Guardian.

"Они (власть Украина) совершенно четко понимают, что планируют вернуть всю территорию страны на условиях Украины, и они видят, что Россия испытывает проблемы. Россия, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности", – сказал Радакин.

Радакин уточнил, что это означает около 50 тысяч российских солдат, погибших или раненых в войне, потерю почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России.

"Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить крупные города за месяц, Россия имела амбиции посеять раскол и давить на НАТО – такая Россия является вызовом мировому порядку, Россия терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия менее могущественное государство, чем это было в начале февраля", – подытожил он.

По оценкам западной разведки, потери, понесенные Россией с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы по запасам российского вооружения и боевого духа.

Россия из-за больших потерь в Украине уже рассматривает нетрадиционные варианты вербовки желающих воевать, в том числе в российских пенитенциарных учреждениях.

Напомним, что, по данным разведки Британии, РФ боится наступления ВСУ и укрепляет оборону на оккупированных территориях юга Украины.