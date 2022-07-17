РФ втратила 50 тисяч військових загиблими та пораненими

За оцінками британських військових, Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає більше впевненості українським Збройним Силам, що вони переможуть у війні.

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Таку думку висловив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

"Вони (влада Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю територію країни на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності", – сказав Радакін.

Радакін уточнив, що це означає десь 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії.

"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО – така Росія є викликом світовому порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого", – підсумував він.

За оцінками західної розвідки, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу.

Росія через великі втрати в Україні вже розглядає нетрадиційні варіанти вербування охочих воювати, у тому числі у російських пенітенціарних закладах.

Нагадаємо, що за даними розвідки Британіі, РФ боїться наступу ЗСУ та зміцнює оборону на окупованих територіях півдня України.