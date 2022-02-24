Российская агрессия обвалила мировые финансовые рынки

Российское вторжение обвалило мировые финансовые рынки. В частности, акции и доходность облигаций США упали, в то время как доллар, золото и цены на нефть взлетели вверх после действий РФ.

Как передает Reuters, широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал более чем на 3,2%. Австралийские акции упали на 3%. Китайские голубые фишки – на 1,3%.

При этом токийский индекс Nikkei снизился на 2,4%. Фьючерсы на фондовом рынке США также упали: S&P 500 – на 2,3%, Nasdaq – на 2,8%. Индекс волатильности активов, известный как индекс "страха", вырос более чем на 55% за последние девять дней. Фьючерсы на нефть резко колебавшиеся в последнее время подскочили более чем на 3,5% и преодолели отметку в $100 за баррель в четверг впервые с сентября 2014 года. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили на 4,6% до $96,22 за баррель – это самый высокий уровень с августа 2014 года.

Спотовое золото подскочило более чем на 1,7%, достигнув самого высокого уровня с начала января 2021 года. Геополитические угрозы повлияли на доходность американских облигаций в четверг, в результате чего доходность 10-летних облигаций США резко снизилась до 1,868% по сравнению с закрытием на уровне 1,977% в среду. Доходность 2-летних облигаций также упала до 1,5% при закрытии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. НА связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".