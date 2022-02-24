Російська агресія обвалила світові фінансові ринки

Російське вторгнення обвалило світові фінансові ринки. Зокрема, акції та прибутковість облігацій США впали, тоді як долар, золото та ціни на нафту злетіли вгору після дій РФ

Як передає Reuters, широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав більш ніж на 3,2%. Австралійські акції упали на 3%. Китайські блакитні фішки – на 1,3%.

При цьому токійський індекс Nikkei знизився на 2,4%. Ф'ючерси на фондовому ринку США також упали: S&P 500 – на 2,3%, Nasdaq – на 2,8%. Індекс волатильності активів, відомий як індекс страху, зріс більш ніж на 55% за останні дев'ять днів. Ф'ючерси на нафту, що різко вагалися останнім часом, підскочили більш ніж на 3,5% і подолали позначку $100 за барель у четвер вперше з вересня 2014 року. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate підскочили на 4,6% до $96,22 за барель – це найвищий рівень із серпня 2014 року.

Спотове золото підскочило більш ніж на 1,7%, досягнувши найвищого рівня з початку січня 2021 року. Геополітичні загрози вплинули на прибутковість американських облігацій у четвер, внаслідок чого прибутковість 10-річних облігацій США різко знизилася до 1,868% порівняно із закриттям на рівні 1,977% у середу. Прибутковість 2-річних облігацій також впала до 1,5% під час закриття.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. НА зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".