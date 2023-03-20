Российская армия может сымитировать наступление на разных направлениях, чтобы отвлечь ВСУ

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев считает, что Россия не сможет начать наступление еще на каких-либо направлениях, кроме тех, где она действует сегодня, даже в перспективе.

"Учитывая, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно", - рассказал Наев в интервью "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что россияне пытаются создать вид, будто они готовят наступательные действия по другим направлениям, особенно на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования.

Сегодня противник не готов наступать и на северном направлении, но в ВСУ готовы к любому развитию событий.

Напомним, общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.