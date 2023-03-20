- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Російська армія може зімітувати наступ на різних напрямках, щоб відволікти ЗСУ
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв вважає, що Росія не зможе розпочати наступ ще на якихось напрямках, крім тих, де вона діє сьогодні, навіть у перспективі.
"З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо", - розповів Наєв у інтерв’ю "РБК-Україна".
Він наголосив, що росіяни намагаються створити вигляд, ніби вони готують наступальні дії на інших напрямках, особливо на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування.
Сьогодні противник не готовий наступати і на північному напрямку, але в ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.