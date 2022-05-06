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Российская армия обстреляла поселок в Запорожской области: повреждены частные дома
Армия Российской Федерации в пятницу, 6 мая, обстреляла село Каменское в Запорожской области. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
"Вражеские войска продолжают мощные обстрелы населенных пунктов Запорожской области. Так, в результате очередной вооруженной атаки россиян по Каменскому были повреждены частные дома", - говорится в сообщении.
По словам местных, поселок регулярно обстреливается, а к страшным звукам уже привыкли. Из-за вооруженной агрессии полностью разрушено или сгорело немало домов, погибают или получают ранения целые семьи, страдающие от вражеских атак и животные.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уже привыкли, сегодня тоже уже стреляли, но я спал крепко. Хотя все эти дни не могли нормально спать. Иногда бежим к погребу. Иногда приходится сидеть там по 2-3 часа, пока все не затихнет", - рассказали жители села.
Напомним, в ночь с 5 на 6 мая и утром русская армия дважды открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов за последние сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь получили ранения.