Российская армия обстреляла поселок в Запорожской области: повреждены частные дома

Армия Российской Федерации в пятницу, 6 мая, обстреляла село Каменское в Запорожской области. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"Вражеские войска продолжают мощные обстрелы населенных пунктов Запорожской области. Так, в результате очередной вооруженной атаки россиян по Каменскому были повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

По словам местных, поселок регулярно обстреливается, а к страшным звукам уже привыкли. Из-за вооруженной агрессии полностью разрушено или сгорело немало домов, погибают или получают ранения целые семьи, страдающие от вражеских атак и животные.

"Уже привыкли, сегодня тоже уже стреляли, но я спал крепко. Хотя все эти дни не могли нормально спать. Иногда бежим к погребу. Иногда приходится сидеть там по 2-3 часа, пока все не затихнет", - рассказали жители села.

Напомним, в ночь с 5 на 6 мая и утром русская армия дважды открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов за последние сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь получили ранения.