Російська армія обстріляла селище у Запорізькій області: пошкоджено приватні будинки

Армія Російської Федерації у п'ятницю, 6 травня, обстріляла село Кам’янське у Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

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Про це повідомили у прес-служби Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворожі війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Так, внаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих, селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини.

"Вже звикли, сьогодні теж уже стріляли, та я спав міцно. Хоч всі ці дні не могли нормально спати. Деколи біжимо до погребу. Іноді доводиться сидіти там по 2-3 години, поки все не затихне", - розповіли жителі села.

Нагадаємо, у ніч із 5 на 6 травня та вранці російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів за останню добу в Харкові загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.