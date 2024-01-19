Российские системы РЭБ влияют на работу GPS в Польше и странах Балтии, - ISW

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушит сигналы GPS на территории Польши и Балтийского региона. Не так давно там зафиксировали масштабные сбои.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что польская радиостанция Radio Zet процитировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января, которые показывают беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и город Лодзь.

Данные GPSJAM также демонстрируют такие же высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше между 25-27 декабря 2023 и 10 января 2024 года.

Польские СМИ предположили, что сбои в декабре 2023 года могли быть вызваны неизвестными военными учениями НАТО в Балтийском регионе или были связаны с недавними российскими испытаниями РЭБ в Калининградской области.

Кроме того, служба военной разведки и безопасности Швеции открыла дело по фактам препятствий 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России. Шведский подполковник Йоаким Паасикиви сообщил, что, вероятно, недавние уровни помех GPS являются результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны".

Он добавил, что Россия ранее уже вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать обучение НАТО.

Российские СМИ сообщали, что с середины декабря 2023 г. подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области. Некоторые источники связывают их с вышеперечисленными препятствиями работы GPS.

"Сейчас ISW не может самостоятельно проверить причину уровня помех GPS, но предположение, что российские средства радиоэлектронной борьбы в Калининградской области могут настолько существенно повлиять на Польшу и Балтийский регион, заслуживают внимания", - отмечают аналитики.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для предстоящей эскалации против балтийских стран. Он заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность РФ".