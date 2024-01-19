Російські системи РЕБ впливають на роботу GPS у Польщі та країнах Балтії, - ISW

Російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону. Нещодавно там зафіксували масштабні збої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня, які показують безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Дані GPSJAM також демонструють такі ж високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.

Польські ЗМІ припустили, що збої в грудні 2023 року могли бути спричинені невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або могли бути пов’язані з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.

Крім цього, служба військової розвідки та безпеки Швеції відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі повідомив, що, ймовірно, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни".

Він додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Російські ЗМІ повідомляли, що з середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області. Деякі джерела пов’язують їх із вищезазначеними перешкодами роботи GPS.

"Наразі ISW не може самостійно перевірити причину рівня перешкод GPS, але припущення, що російські засоби радіоелектронної боротьби в Калінінградській області можуть настільки суттєво вплинути на Польщу та Балтійський регіон, заслуговує на увагу", - зауважують аналітики.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Він заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку РФ".