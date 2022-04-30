Российские войска замедлили темп, - Арестович

Российские оккупационные войска прекратили перекидывать силы на Изюмском направлении, а с территории страны-агрессора уже несколько суток не наступают войска врага.

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Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Около четырех суток уже не видно российских войск с территории России на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара - то есть на Изюм не перебрасываются войска вообще. Обратно валит огромное количество подбитой техники и вывозят раненных и убитых", - сказал Арестович.

По его словам, убитых оккупантов очень много, а за последние дни ВСУ удалось уничтожить в Харьковской области около 600 человек личного состава армии РФ.

"Только за трое последних суток, уже есть подтвержденные результаты удара, удар по Первомайскому Харьковской области, два удара по Изюму - штаб ВДВ, штаб 2-й общевосковой армии. Даже по нижней границе считаем - 100 трупов в одном месте, 200 - в другом, и не меньше 100 - в третьем. Верхняя граница - называют и по 200, и по 300. Это примерно 600 трупов по самым оптимистичным для них прогнозам. Это старшие офицеры. Они начали терять боеспособность, нет поставок. Два штаба армии", — рассказал Арестович.

Также он отметил, что именно потому войска врага замедлили темп.

"Там наступает естественный перелом по некоторым признакам. Они замедляются, потому что уничтожение штабов всегда затормажывает темпы очень сильно. Отсутствие пополнения как такового. И вся эта история очень здорово начала притормажывать. По некоторым данным, которые требуют проверки (я здесь скептичен), начальник российского штаба ВДВ уничтожен. Получается, что мы как минимум сильно сбили темп. Очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность. Изюмская история замедлилась очень сильно", — отметил советник главы Офиса президента.

Напомним, подразделения ВСУ в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.