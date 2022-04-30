Російські війська сповільнили темп, - Арестович

Російські окупаційні війська припинили перекидати сили на Ізюмському напрямку, а з території країни-агресора вже кілька діб не наступають війська ворога.

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Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Близько чотирьох діб уже не видно російських військ з території Росії на територію України. Особливо на напрямі головного удару - тобто на Ізюм не перекидаються війська взагалі. Назад валить величезна кількість підбитої техніки та вивозять поранених та вбитих", - сказав Арестович.

За його словами, вбитих окупантів дуже багато, а за останні дні ЗСУ вдалося знищити на Харківщині близько 600 осіб особового складу армії РФ.

"Лише за три останні доби, вже є підтверджені результати удару, удар по Первомайському Харківської області, два удари по Ізюму - штаб ВДВ, штаб 2-ї армії. Навіть по нижньому кордону рахуємо - 100 трупів в одному місці, 200 - в іншому, і не менше 100 - у третьому. Верхня межа - називають і по 200, і по 300. Це приблизно 600 трупів за найоптимістичнішими для них прогнозами. Це старші офіцери. Вони почали втрачати боєздатність, немає постачань. Два штаби армії", - розповів Арестович.

Також він зазначив, що саме тому війська ворога сповільнили темп.

"Там настає природний перелом за деякими ознаками. Вони сповільнюються, тому що знищення штабів завжди загальмовує темпи дуже сильно. Відсутність поповнення як такого. І вся ця історія дуже здорово почала пригальмовувати. За деякими даними, які вимагають перевірки (я тут скептичний), начальник російського штабу ВДВ знищено. Виходить, що ми як мінімум сильно збили темп. Дуже добре видно, що вони почали втрачати боєздатність. Ізюмська історія сповільнилася дуже сильно", - зазначив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ у Харківській області відновили контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Російська Лозова, Слобідське та Прилісне.