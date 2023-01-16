Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 нужно уничтожать на позициях, - Игнат

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, наносящие удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, откуда они совершают пуски.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км", - сказал Игнат.

По его словам, РФ стала чаще применять ракеты типа С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям в Украине. Это может указывать на то, что у РФ "мало баллистики", поэтому оккупанты используют потенциал С-300.

Игнат добавил, что в РФ этих ракет много на складах, потому что оккупанты сами их производят.

Что касается С-400, то, по словам спикера Воздушных сил, это новый комплекс, которым россияне очень гордятся, его дальность составляет сотни километров.

Напомним, что Россия 14 января выпустила по Украине 38 ракет, 25 уничтожила украинская ПВО.