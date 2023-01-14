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Росія 14 січня випустила по Україні 38 ракет, 25 - знищила українська ППО
Російські окупаційні війська 14 січня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 25 із 38 ракет різних типів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Близько 13:00 російськи військові здійснили пуски 23 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.
В цей же час із винищувачів Су-35 росіяни здійснили 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Загарбники також випустили п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3. З'ясувалося, що одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59", — додали військові.
В зоні ведення бойових дій противних продовжує застосовувтаи авіацію для нанесення ракетних ударів.
Головнокомандувач ЗС Україн Валерій Залужний уточнив, що зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку ворог атакував Київ.
Відомо, що ЗС РФ 14 січня атакували об’єкти генерації та електричні мережі в шістьох областях України. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.
Зокрема, повідомлялося, що армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні також влучила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа.