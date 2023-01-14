Росія 14 січня випустила по Україні 38 ракет, 25 - знищила українська ППО

Російські окупаційні війська 14 січня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 25 із 38 ракет різних типів.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Близько 13:00 російськи військові здійснили пуски 23 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

В цей же час із винищувачів Су-35 росіяни здійснили 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Загарбники також випустили п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3. З'ясувалося, що одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

"Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59", — додали військові.

В зоні ведення бойових дій противних продовжує застосовувтаи авіацію для нанесення ракетних ударів.

Головнокомандувач ЗС Україн Валерій Залужний уточнив, що зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку ворог атакував Київ.

Відомо, що ЗС РФ 14 січня атакували об’єкти генерації та електричні мережі в шістьох областях України. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.

Зокрема, повідомлялося, що армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні також влучила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа.