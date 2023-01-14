"Наступні дні будуть важкими": в Міненерго розповіли про наслідки ракетних ударів для енергосистеми

ЗС РФ 14 січня атакували об’єкти генерації та електричні мережі в шістьох областях України. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.

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Про це в Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Влучання в об'єкти електроенергетики зафіксовані в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу Перемогу!", — написав Галущенко.

Зокрема, повідомлялося, що армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні також влучила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Водночас слід нагадати, що через загрозу ракетних ударів у Києві, Київській та Одеській областях застосовували екстрені відключення світла як "превентивний крок".