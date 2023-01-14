"Превентивний крок": в Києві та двох областях застосовують екстрені відключення світла

Через загрозу ракетних ударів у Києві, Київській та Одеській областях 14 січня застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", — пояснили в компанії.

В ДТЕК також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Енергетики вдалися до таких заходів після того, як по всій території України оголосили повітряну тривогу. В ряді регіонів спрацювала ППО, військовим вдалося збити російські ракети, зокрема, в Одеській, Львівській та Київській областях.

Крім того, 14 січня ворог знову обстріляв деякі об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі наслідки ворожих обстрілів усуваються.

Нагадаємо, станом на 12:00 14 січня зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Тому в 11 областях також застосовані аварійні відключення електроенергії.

Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицькийрозраховує на зменшення обсягів відключення електроенергіїна вихідних через потепління, що наближається, і як наслідок - зниження споживання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com