В 11 областях 14 січня застосовуються аварійні відключення електроенергії, - Укренерго

Станом на 12:00 14 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Наразі в 11 областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Там зазначили, що сьогодні ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі наслідки ворожих обстрілів усуваються.

"Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі", - зазначили в "Укренерго".

Там додали, що до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення.

Графіки відключень складають та безпосередньо їх застосовують оператори системи розподілу (обленерго), перелік яких можна знайти за посиланням.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово", - закликали в "Укренерго".

Зазначимо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електроенергії на вихідних через потепління, що наближається, і як наслідок - зниження споживання.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить ще сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.