В 11 областях 14 января применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

По состоянию на 12.00 14 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. В настоящее время в 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Там отметили, что сегодня враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Последствия вражеских обстрелов устраняются.

"По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего - в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре ", – отметили в "Укрэнерго".

Там добавили, что до всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение всех суток – с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения.

Графики отключений составляют и непосредственно применяют операторы системы распределения (облэнерго), перечень которых можно найти по ссылке.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", - призвали в "Укрэнерго".

Отметим, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассчитывает на уменьшение объемов отключения электроэнергии на выходных из-за приближающегося потепления и как следствие - снижения потребления.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдение графиков отключений.