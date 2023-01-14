"Превентивный шаг": в Киеве и двух областях применяют экстренные отключения света

Из-за угрозы ракетных ударов в Киеве, Киевской и Одесской областях 14 января применяются экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - пояснили в компании.

В ДТЭК также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Энергетики предприняли такие меры после того, как по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов сработало ПВО: военным удалось сбить российские ракеты, в частности, в Одесские, Львовские и Киевской областях.

Кроме того, 14 января враг снова обстрелял некоторые объекты энергетической инфраструктуры. Последствия вражеских обстрелов устраняются.

Напомним, по состоянию на 12:00 14 января сохранялся значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Поэтому в 11 областях также использованы аварийные отключения электроэнергии.

В то же время председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассчитывает на уменьшение объемов отключения электроэнергии на выходных из-за приближающегося потепления и как следствие - снижения потребления.

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