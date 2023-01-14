"Следующие дни будут тяжелыми": в Минэнерго рассказали о последствиях ракетных ударов для энергосистемы

ВС РФ 14 января атаковали объекты генерации и электрические сети в шести областях Украины. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

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Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Попадание в объекты электроэнергетики зафиксировано в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставки электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!", - написал Галущенко.

В частности, сообщалось, что армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар.

В то же время следует напомнить, что из-за угрозы ракетных ударов в Киеве, Киевской и Одесской областях применяли экстренные отключения света как "превентивный шаг".