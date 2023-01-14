Россия 14 января выпустила по Украине 38 ракет, 25 - уничтожила украинская ПВО

Российские оккупационные войска 14 января нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 25 из 38 ракет разных типов.

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Около 13:00 российские военные совершили пуски 23 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

В это же время из истребителей Су-35 россияне совершили 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Захватчики также выпустили пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Выяснилось, что одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре.

"В целом в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59", — добавили военные.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уточнил, что утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления враг атаковал Киев.

В зоне ведения боевых действий противных продолжает применять авиацию для нанесения ракетных ударов.

Известно, что ВС РФ 14 января атаковали объекты генерации и электрические сети в шести областях Украины. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

В частности, сообщалось, что армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар.