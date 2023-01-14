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Россия 14 января выпустила по Украине 38 ракет, 25 - уничтожила украинская ПВО
Российские оккупационные войска 14 января нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 25 из 38 ракет разных типов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Около 13:00 российские военные совершили пуски 23 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.
В это же время из истребителей Су-35 россияне совершили 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Захватчики также выпустили пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Выяснилось, что одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В целом в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59", — добавили военные.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уточнил, что утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления враг атаковал Киев.
В зоне ведения боевых действий противных продолжает применять авиацию для нанесения ракетных ударов.
Известно, что ВС РФ 14 января атаковали объекты генерации и электрические сети в шести областях Украины. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.
В частности, сообщалось, что армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар.