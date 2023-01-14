На территории Молдовы упал обломок ракеты

В Молдове, в Бричанском районе, граничащем с Украиной, 14 января пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного российского обстрела

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Молдовы.

"После массированной бомбардировки Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты, выпущенной во время воздушных атак России по Украине", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом министерство реализовало план действий по чрезвычайным ситуациям и увеличило количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, осуществляющих наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной.

О падении ракеты сообщили в прокуратуру. Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция охраняют периметр и готовят материалы для следователей, проверочных групп и прокуратуры.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины. В частности, о таких случаях сообщалось в декабре и октябре.

Кроме того, в ноябре в приграничном с Украиной районе Польши также упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине.